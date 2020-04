I tifosi della Curva Fiesole donano 2.000 mascherine all’ospedale Palagi

FIRENZE – “Garrisca al vento il labaro viola…”. E oggi ne ha ben donde per garrire. Quando si tratta di fare della solidarietà, infatti, i tifosi della Fiorentina non sono secondi a nessuno. Lo hanno dimostrato anche in questa emergenza sanitaria con una donazione di circa 2.000 mascherine ffp2 da parte dei gruppi della Curva Fiesole all’ospedale Palagi. Le mascherine sono state consegnate nei giorni scorsi al direttore del presidio ospedaliero, Elisabetta Cocchi, con destinazione immediata per il reparto Covid dell’ospedale Palagi. Il pacco di cartone contenente le mascherine riportava scritto: “Dalla Curva Fiesole con tutto il cuore”. Saranno utilizzate nelle azioni di contrasto alla grave emergenza Covid-19.

P.F.N.