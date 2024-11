I Train de Vie in concerto a Officina Civica

CALENZANO – Concerto di Train de Vie a Officina Civica in via Petrarca venerdì 15 novembre alle ore 22. I Train de Vie hanno superato i vent’anni di vita sul palco. Hanno realizzato più di 500 “live performance” in festival, club e radio di tutta Italia e autoprodotto 4 album in studio e un live. […]

CALENZANO – Concerto di Train de Vie a Officina Civica in via Petrarca venerdì 15 novembre alle ore 22. I Train de Vie hanno superato i vent’anni di vita sul palco. Hanno realizzato più di 500 “live performance” in festival, club e radio di tutta Italia e autoprodotto 4 album in studio e un live. La loro musica è un indie folk all’italiana, e “Venti” è lo spettacolo per festeggiare i vent’anni di carriera della band fiorentina. Il loro stile è sempre inconfondibile, un perfetto equilibrio di ispirazione folk e canzone d’autore, un alternarsi di ballate dal sapore più intimo e struggente e ritmi più veloci e gioiosi. Le loro storie parlano di esperienze vissute, suggestioni di viaggi reali o nel tempo della memoria collettiva. Lo spettacolo live è da sempre punto di forza della band, ha ritmi rock, veloci e serrati alternati a dolci ballate folk. E’ così che i testi, ricchi di immagini evocative, si fondono con la musica per regalare un concerto coinvolgente e ricco di energia. Biglietti 8 euro.