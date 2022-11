I vantaggi del fotovoltaico: i Progressisti per Signa chiedono una mappatura del territorio e “risposte ai cittadini”

SIGNA – In occasione dell’ultima assemblea pubblica convocata dai Progressisti per Signa sul tema della transizione energetica, “sono stati illustrati – si legge in una nota – i punti presentati all’amministrazione che si è dichiarata d’accordo su ognuno di essi. Fra questi è stata richiesta una mappatura del territorio per distinguere le zone “libere” da […]

SIGNA – In occasione dell’ultima assemblea pubblica convocata dai Progressisti per Signa sul tema della transizione energetica, “sono stati illustrati – si legge in una nota – i punti presentati all’amministrazione che si è dichiarata d’accordo su ognuno di essi. Fra questi è stata richiesta una mappatura del territorio per distinguere le zone “libere” da quelle vincolate per dare risposte rapide e certe ai cittadini che richiedono l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Abbiamo anche iniziato a lavorare insieme all’amministrazione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e stiamo raccogliendo informazioni su questa nuova opportunità. Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con gli assessori Di Natale e Rossi e abbiamo già fissato una riunione con esperti del settore per gettare le basi per la costruzione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Allo stesso tempo, inoltre, stiamo organizzando un’assemblea pubblica, relativa proprio a questi temi da tenersi entro la fine del mese. Ringraziamo il sindaco e gli assessori per l’impegno che stanno mettendo in questi progetti”.