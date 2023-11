 I vertici di Confartigianato in visita alle aziende colpite dall’alluvione nelle province di Firenze, Prato e Pistoia

CAMPI BISENZIO – Il presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli e il segretario generale Vincenzo Mamoli hanno visitato le imprese danneggiate dall’alluvione nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, accompagnati dai presidenti e dai segretari provinciali. “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza – ha detto Granelli – a questi territori così pesantemente colpiti. La nostra preoccupazione è ora che quanto accaduto non si ripeta mai più. Sono necessari piani straordinari di manutenzione e protezione del territorio. È essenziale mettere in sicurezza gli insediamenti, con manutenzioni preventive sui reticoli delle acque. In questo le imprese di prossimità, con la loro conoscenza del territorio, possono dare un contributo importante”. “Il nostro sistema associativo – ha aggiunto – è a disposizione di quanti stanno subendo le conseguenze dell’alluvione. Faremo il nostro lavoro, sosterremo le loro richieste. Sono urgenti le sospensioni degli adempimenti e versamenti tributari. Siamo in continuo confronto con le istituzioni sui ristori, che dovranno essere erogati con procedure semplificate e con velocità, e sugli strumenti normativi da varare per aiutare la ripartenza”.

Il programma ha previsto una prima tappa a Campi Bisenzio presso le sedi delle aziende Carra Distribuzione Spa, settore alimentare, e Matrix Srl, settore energia. A questi incontri hanno partecipato anche altri imprenditori della zona che hanno subito ingenti danni a causa della calamità. Successivamente è stata la volta di Montemurlo, dove hanno visitato la tintoria industriale Speedy Color Srl, la Papini Fratelli, azienda di cernita di stracci e di lavorazione del cashmere e Eurostoffe Rosi, impresa di lavorazione stoffe conto terzi. Infine si sono recati a Quarrata, dove hanno visitato la Sealt Srl, che produce serramenti in alluminio. Confartigianato Imprese Toscana ha attivato un numero verde gratuito 800 951 118 per segnalazioni, richieste e offerte di aiuto e un conto corrente per le donazioni IBAN: IT12 M030 6909 6061 0000 0199 742 Emergenza alluvione Toscana. E ha aderito al “Fondo di intervento per la popolazione della Toscana” dove, confluiranno i contributi volontari da parte dei lavoratori pari a un’ora di lavoro e un contributo volontario equivalente da parte delle imprese.