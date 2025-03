I volontari CAI al lavoro per censire i danni sulla rete dei sentieri a Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Il maltempo dei giorni scorsi ha creato qualche problema anche a Monte Morello. A questo proposito il CAI di Sesto Fiorentino avverte che è necessaria molto attenzione da parte dei frequentatori per l’attuale situazione del Parco territoriale di Monte Morello. Al lavoro i volontari del CAI che stanno eseguendo un censimento dei danni subiti dalla rete sentieristica, sia per la parte escursionistica sia per i percorsi dedicati alle mountain bike. “Risultano esserci anche frane e ‘nuovi’ corsi d’acqua, si spera temporanei, che possono rendere difficoltoso l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso sulle strade forestali” spiega il CAI e auspica “che gli Enti preposti alla gestione del Parco e della zona pedecollinare avvertano la sezione dell’associazione in caso di interventi sul territorio, per il necessario coordinamento”. Situazioni di difficoltà anche per la Strada provinciale 130 la panoramica del Colli Alti per la quale servono interventi di ripristino della viabilità cosi come per la strada per Baroncoli.