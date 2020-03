I volontari della Casa del Popolo di Querceto “offriamo il servizio di fare la spesa agli anziani del quartiere”

SESTO FIORENTINO – Un aiuto alle persone più anziane e sole per fare la spesa arriva dai volontari della Casa del Popolo di Querceto che, attraverso Facebook, lanciano un messaggio. “In questo momento non facile – scrivono i volontari nel post – informiamo i residente del nostro quartiere che i volontari della Casa del popolo di Quercato offrono il servizio di fare la spesa specialmente per le persone più anziane”. Il circolo rimane attivo tutti i giorni nel rispetto delle norme previste dal decreto.