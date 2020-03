I volontari della mensa “Costretti a chiudere con dispiacere, ma siamo persone anziane”

SESTO FIORENTINO – Rammarico e disappunto per chi ha postato il proprio commento sul social Facebook dopo la pubblicazione della notizia delle chiusura temporanea della mensa della Misericordia. A questo proposito rispondono i volontari responsabili di questo importante servizio. “Il servizio mensa è portato avanti quasi esclusivamente da persone anziane volontarie: – si legge nella nota – sono i soggetti più a rischio e quindi da tutelare in questo periodo di ‘emergenza virus’, come raccomandato dalle autorità sanitarie e istituzionali. Da qui la necessità – con dispiacere – di sospendere il funzionamento della mensa”.

Naturalemente restano aperte le mense Caritas di Firenze di via Baracca e piazza SS. Annunziata che possono avvalersi di dipendenti e di giovani del Sevizio civile. I volontari ricordano che “appena superato l’attuale fase critica, la mensa della Misericordia riprenderà il servizio”.