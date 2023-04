Icom Toscana, il lastrigiano Marco Capaccioli (Case della Memoria) eletto consigliere

LASTRA A SIGNA – Il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e coordinatore del Sistema tematico delle Case della memoria in Toscana, il lastrigiano Marco Capaccioli, è stato eletto consigliere del Coordinamento regionale Icom Toscana. Si tratta di un nucleo della rete di Icom Italia che, attraverso la presenza sul territorio, si propone di favorire il dialogo tra i soci e promuovere la collaborazione tra Musei e professionisti regionali. Per la Toscana, per il prossimo triennio, sono stati eletti Elisa Bruttini (coordinatrice) e i consiglieri Claudia Baroncini, Marco Capaccioli, Filippo Guarini, Chiara Damiani, Amalia Bonacci e Roberto Ferrari. “Accolgo con piacere questo incarico e ringrazio per la fiducia che mi è stata data, – afferma Capaccioli – nei prossimi tre anni, insieme ai colleghi del consiglio porteremo avanti gli obiettivi per cui il coordinamento è nato, in primo luogo il rafforzamento della collaborazione tra i musei, rafforzando le connessioni già presenti sul territorio”. “A Marco Capaccioli faccio i miei migliori auguri per l’elezione a consigliere, – aggiunge Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – ho avuto modo di apprezzare il suo entusiasmo e le sue capacità come vicepresidente della nostra associazione: sono sicuro che farà lo stesso per il Coordinamento Icom della Toscana”.