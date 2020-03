Icom Toscana, Marco Capaccioli (Case della Memoria) nominato consigliere

FIRENZE – Il vice-presidente (e lastrigiano, nella foto) dell’Associazione Nazionale Case della Memoria Marco Capaccioli è stato eletto consigliere del Coordinamento Icom Toscana. Icom Italia, infatti, dal 2008 fonda la sua organizzazione, oltre che sugli organi nazionali previsti dallo Statuto, su una rete territoriale che, attraverso i Coordinamenti regionali, favorisce il dialogo tra i soci e promuove la collaborazione tra musei e professionisti regionali. Crea collegamenti operativi con le istituzioni pubbliche competenti in materia di musei e patrimonio culturale e con altri soggetti impegnati su obiettivi comuni di conoscenza, conservazione e valorizzazione delle collezioni e del patrimonio culturale diffuso, formazione e tutela delle competenze professionali museali. Per questo si sono tenute le elezioni dei dei nuovi Coordinamenti regionali individuando il coordinatore e i quattro consiglieri per il prossimo triennio. Per la Toscana, sono stati eletti Claudia Baroncini (coordinatore) e i consiglieri Marco Capaccioli, Elisa Bruttini, Silvia Borsotti e Chiara Damiani. “Sono onorato di questo incarico e ringrazio per la fiducia che mi è stata data, – afferma Marco Capaccioli – credo che si debba riprendere il lavoro avviato dai colleghi e dalle colleghe del precedente coordinamento per costruire una rete dei musei toscani, per avviare un confronto culturale e professionale dei soci secondo gli obiettivi di Icom. Rispetto al numero dei musei toscani, che sono 716, e degli stessi soci, 247, la presenza di Icom in Toscana può crescere molto: l’associazione può contribuire allo sviluppo di una cultura di sistema, proprio sulla base delle connessioni e degli scambi tra i musei che è in grado di realizzare”. “Sono molto contento che Marco Capaccioli sia stato eletto consigliere del Coordinamento Icom Toscana e gli faccio i miei migliori auguri per la nuova attività, – aggiunge Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – in questi anni, come vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, Marco ha fatto un grande lavoro, condividendo con me tutte le scelte e tutti gli impegni”.