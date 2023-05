“Idee e proposte che condividiamo appieno”: “Noi moderati” e Partito Liberale Italiano a fianco di Gandola

CAMPI BISENZIO – “Conosco Paolo Gandola da sempre, ne apprezzo l’entusiasmo, la competenza e il suo saper fare, sempre in mezzo alle persone, per questo assicuro il sostegno di “Noi moderati” alla coalizione di centro-destra che esprime la sua candidatura a sindaco”: si è espresso così Giorgio Silli, sottosegretario agli esteri e coordinatore regionale di […]

CAMPI BISENZIO – “Conosco Paolo Gandola da sempre, ne apprezzo l’entusiasmo, la competenza e il suo saper fare, sempre in mezzo alle persone, per questo assicuro il sostegno di “Noi moderati” alla coalizione di centro-destra che esprime la sua candidatura a sindaco”: si è espresso così Giorgio Silli, sottosegretario agli esteri e coordinatore regionale di “Noi moderati”, stamani a Campi Bisenzio a sostegno di Gandola, che poi ha aggiunto: “Paolo ha sempre provato un amore sincero verso Campi e questa è la cosa più importante per consentire un necessario d imprescindibile cambio di passo dopo 70 anni di amministrazione sempre dello stesso colore politico”.

“Non posso che ringraziare il sottosegretario – ha detto Gandola – per avere trovato il tempo nella sua agenda, tra le tante missioni internazionali che svolge, per venire a Campi Bisenzio e incontrare insieme a me il presidente del Consorzio del Cappello di Firenze. Si tratta di una realtà di eccellenza che vede associate quattro prestigiose aziende campigiane, un prodotto, quello del cappello, che rappresenta la storia del nostro territorio caratterizzato da sempre dalle storiche trecciaiole. Un consorzio che, con la nostra futura amministrazione, noi vogliamo sostenere, vantando un fatturato importante, superiore ai 40 milioni di euro e oltre 200 dipendenti diretti coinvolti. Il lavoro e l’impegno dei ministri e dei componenti del governo Meloni è e sarà fondamentale per rilanciare il nostro territorio e vincere le sfide rimaste incompiute”.

Sostegno che è stato garantito anche dal Partito Liberale Italiano: “Un’alleanza – si legge in una nota – sancita ieri sera fra Roberto Sorcinelli, segretario nazionale del Partito Liberale Italiano, e il candidato sindaco Paolo Gandola. All’incontro promosso dal Pli si è parlato di sicurezza, di tasse e di libertà d’impresa”. Per Davide Mazzoni, responsabile per l’area metropolitana del partito, “Gandola è il migliore sindaco possibile per Campi, un giovane imprenditore ma con una già ultradecennale esperienza amministrativa, darà la svolta necessaria per liberare le energie dei campigiani”. “Il Partito Liberale Italiano è al fianco di Gandola con i candidati Elisabetta Marinari e Anzio Settimelli e, ancora di più, con le proprie idee e proposte per rendere Campi una città a misura di cittadino, di commerciante e di imprenditore: meno burocrazia, più pragmatismo”, ha concluso Angelo Rossi, segretario regionale del Pli.