“Ieri, oggi e domani”: gli auguri dei Vigili del fuoco con il tradizionale video di Natale

FIRENZE – Anche quest’anno è tempo di auguri da parte del Comando di Firenze dei Vigili del fuoco. Auguri per le festività “trasmessi” alla cittadinanza, come ormai è consuetudine, attraverso un video istituzionale. “Questo il significato delle immagini che abbiamo realizzato – spiegano – in occasione delle prossime festività, per rappresentare il passato, il presente e il futuro. Le Guardie del fuoco, indossando i colori dei quartieri della città di Firenze, raffigurano i pompieri del passato, il Vigile del fuoco in uniforme rappresenta il presente, che scende dal camion per incontrare la gioia straordinaria di un bambino, che viene preso per mano per camminare insieme verso il futuro. La crescita di ogni bambino è affidata alla insostituibile generosità dei Vigili del fuoco diventati nonni, che attraverso un maestoso fascio di luce, con la loro saggezza e con il loro amore, accompagnano il percorso di crescita del nostro futuro. Un ringraziamento particolare è rivolto alle Guardie del fuoco del corteo storico della Repubblica Fiorentina, al Gruppo storico dei Vigili del Fuoco e al Comune di Firenze. A tutti Voi un augurio di buone feste ma soprattutto Buon Natale, dai pompieri di ieri, di oggi e di domani”.