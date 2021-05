Ginori si aggiudica il premio Tableware International Award of Excellence 2021

SESTO FIORENTINO – Nuovo importante riconoscimento internazionale per Ginori 1735 che si è aggiudicata il premio Tableware International Award of Excellence 2021 nella nuova categoria “Innovation” con la collezione Ether. Capolavoro di asciutta eleganza che si rivolge a chi nella tavola e nell’impiattamento ricerca un’esperienza unica, in grado di unire estetica, funzionalità e gioco, Ether […]

SESTO FIORENTINO – Nuovo importante riconoscimento internazionale per Ginori 1735 che si è aggiudicata il premio Tableware International Award of Excellence 2021 nella nuova categoria “Innovation” con la collezione Ether.

Capolavoro di asciutta eleganza che si rivolge a chi nella tavola e nell’impiattamento ricerca un’esperienza unica, in grado di unire estetica, funzionalità e gioco, Ether è la collezione creata per Ginori 1735 da Constance Guisset, una delle più importanti designer francesi. Evocando un’atmosfera nebulosa, un flusso d’aria invisibile, un soffio sulla cenere, Ether è sinonimo di movimento e leggerezza e si compone di elementi versatili che possono essere capovolti, impilati o uniti tra loro per creare diverse combinazioni adattabili a più funzioni e impiattamenti. Ispirata da un’altra collezione della Manifattura fiorentina, Aria, Constance Guisset ha creato con Ether un nuovo modello poetico dove la texture scelta, una sfumatura che varia dal nero al blu, su forme non regolari, con vuoti e pieni, è in grado di donare profondità al piatto per accogliere le diverse creazioni culinarie. La collezione, plasmata in una forma di assoluto design e interamente decorata a mano, è inoltre realizzata in una porcellana dalla formulazione unica, Hyper*P, ottenuta a seguito di un’intensa attività di Ricerca & Sviluppo condotta per oltre 2 anni nei laboratori Ginori 1735, con caratteristiche altamente performanti e di resistenza agli urti, ma in grado di conservare, allo stesso tempo, tutto il pregio della porcellana Ginori 1735.

Giunti alla loro quarta edizione, i Tableware International Awards of Excellence rappresentano uno dei massimi riconoscimenti internazionali del settore tabletop e vedono ogni anno l’adesione dei principali brand mondiali, selezionati da un’autorevole giuria composta da 27 esperti, tra cui designer, chef, buyer, retailer e esperti del settore tabletop. L’edizione 2021 ha visto la partecipazione di 176 creazioni e la premiazione delle 15 più importanti società del settore in altrettante categorie di prodotto.

Il Tableware International Award of Excellence 2021 è stato assegnato a Ginori 1735 nella nuova categoria “Innovation”, istituita per la prima volta quest’anno – a commentato Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Ginori 1735 – e che ha registrato un alto numero di candidature da parte di numerosi marchi internazionali, alla luce di motivazioni sia estetiche, sia legate all’innovatività e alla funzionalità di Ether.

“Siamo davvero soddisfatti di questo importante riconoscimento assegnatoci da una giuria di professionisti internazionali, che hanno tenuto conto delle componenti tecniche ed estetiche e soprattutto dell’innovazione dei prodotti proposti. Ether è sicuramente una delle nostre collezioni più sfidanti sia per quanto riguarda il design creato da Constance Guisset, sia per la nuova formulazione della porcellana utilizzata, sviluppata in esclusiva presso i nostri laboratori”.