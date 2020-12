Ikea, donazione di 1.800 pasti e di 850 pacchi natalizi

SESTO FIORENTINO – E’ oggi sabato 24 novembre la ventiduesima Giornata della colletta alimentare organizzata dall’associazione Banco Alimentare. I volontari saranno presenti per tutta la giornata presso la Coop del Centro Sesto in via Petrosa (Ipercoop) per raccogliere alimenti non deperibili come prodotti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio di oliva, riso, legumi e […]