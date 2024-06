Ikea investe sul fotovoltaico sociale sulle case popolari di Firenze e Empoli

SESTO FIORENTINO – Continua il percorso verde di Ikea che ha lanciato il fotovoltaico sociale con l’obiettivo di incentivare l’uso delle energie rinnovabili. Il progetto riguarda la messa in posa del fotovoltaico in due struttre di case popolari a Firenze e a Empoli. Coinvolti nel progetto complessivamente una sessantina di famiglie distribuite nell’edificio di via […]

SESTO FIORENTINO – Continua il percorso verde di Ikea che ha lanciato il fotovoltaico sociale con l’obiettivo di incentivare l’uso delle energie rinnovabili. Il progetto riguarda la messa in posa del fotovoltaico in due struttre di case popolari a Firenze e a Empoli.

Coinvolti nel progetto complessivamente una sessantina di famiglie distribuite nell’edificio di via della Casella nel Quartiere 4 di Firenze, dove i lavori inizieranno nelle prossime settimane e in quello di Avane, frazione di Empoli. Il primo gestito da Casa spa ospita 40 famiglie, mentre il secondo gestito da Publiacasa ne accoglie 18.

“A Firenze ed Empoli abbiamo dato vita a due progetti capaci di coniugare responsabilità ambientale e sociale, – ha detto Saverio Fusco, Sustainability Business Partner di Ikea Italia – una pratica che da sempre ispira Ikea con l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla vita delle comunità. Grazie al contributo dei clienti che hanno aderito alla campagna Compostiamoci Bene e ai nostri partner abbiamo uno strumento in più di contrasto alla povertà energetica e di ausilio alle famiglie in difficoltà”.

I due progetti supportati dal colosso svedese del mobile rientrano nella campagna della stessa Ikea “Compostiamoci bene” avviata dal 2016, vedono la collaborazione anche di AzzeroCO 2 e Legambiente.

Entrambi i condomini vengono dotati di impianti fotovoltaici ognuno dalla potenza di 10,5 kWp in modo da ridurre i costi energetici e ambientali delle abitazioni. In venti anni l’impianto di Empoli genererà circa 250.477 kWh, mentre quello di Firenze, nello stesso arco temporale, è stimato che produrrà 243.641 kWh. Complessivamente i due impianti, grazie alla produzione di energia pulita, contribuiranno a evitare le emissioni di 160.000 kg di CO 2 .

“È importante che il tema del risparmio energetico e dell’ambiente veda coinvolte le comunità locali all’interno delle case popolari. – ha detto Sandro Piccini, Presidente Publicasa Spa – Il consumo consapevole, il risparmio energetico, il rispetto dell’ambiente e una nuova e rafforzata socialità deve vedere tutta la società coinvolta a partire e soprattutto con la sua parte più fragile”.

L’installazione dei nuovi impianti rappresenta un sostegno allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile il cui obiettivo è contribuire alla mitigazione delle emissioni climalteranti derivanti dalla generazione di energia elettrica tramite fonti fossili, conformemente agli obiettivi di riduzione fissati per la metà del secolo.

“Due punti vanno sottolineati: – ha detto Luca Tralluri presidente Casa Spa – il fatto che si siano scelti edifici di edilizia residenziale proprio come volano per combattere la povertà energetica, ma anche e soprattutto l’idea di incentivare le energie rinnovabili e la sostenibilità, che è da molti anni la linea sulla quale Casa SpA sta lavorando sia sui nuovi edifici che su quelli esistenti”. Inoltre alle famiglie dei due condomini sono stati donati da Ikea prodotti per incentivare il risparmio energetico.