Ikea. Sciopero dei lavoratori dei servizi in appalto contro i tagli in busta paga

SESTO FIORENTINO – I lavoratoi di Idealservizi, la ditta che gestisce gli appalti pulizia food e servizi generali di Ikea oggi sono in sciopero. Caos carrelli, file nei punti food, mancate pulizie degli spazi: sono alcuni dei disagi causati dall’astensione al lavoro che ha visto una alta l’adesione tra i circa 30 dipendenti. Lo sciopero è stato proclamato da Filcams Cgil e Fisascat Cisl, in quanto Idealservice ha tolto le maggiorazioni domenicali dagli stipendi: sulla questione è in corso una vertenza in cui i sindacati per protesta pochi giorni fa avevano già proclamato il blocco degli straordinari. Lo sciopero di oggi ha avuto la solidarietà anche della Rsu di Ikea, che ha proclamato un’ora di sciopero (ultimo turno lavorativo) per i lavoratori diretti del centro commerciale.

“Non è ammissibile che i profitti aziendali delle società passino sempre dalle tasche dei lavoratori. – attaccano Filcams Cgil e Fisascat Cisl – Pensiamo che il problema tocchi anche Ikea: quest’ultima non può chiamarsi fuori da questa situazione”. La mobilitazione, concludono Filcams Cgil e Fisascat Cisl, andrà avanti “fino a che non riotterremo tutti gli arretrati ingiustamente e unilateralmente tolti ai lavoratori. In caso contrario, siamo pronti anche alle vie legali”.