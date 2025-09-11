Ikea: una tavolata per celebrare il cibo

SESTO FIORENTINO – Una tavolata per celebrare il cibo: è quanto accadrà sabato 13 settembre nel negozio Ikea dell’Osmannoro. Condividere un pasto è molto più che nutrirsi: è un gesto che unisce, crea legami e genera benessere. La convivialità, intesa come il piacere di stare insieme attorno a una tavola, è un valore profondamente radicato […]

SESTO FIORENTINO – Una tavolata per celebrare il cibo: è quanto accadrà sabato 13 settembre nel negozio Ikea dell’Osmannoro. Condividere un pasto è molto più che nutrirsi: è un gesto che unisce, crea legami e genera benessere. La convivialità, intesa come il piacere di stare insieme attorno a una tavola, è un valore profondamente radicato nella cultura italiana. Secondo la ricerca condotta da Ikea in collaborazione con Doxa[1], nel Belpaese, il cibo e la cucina hanno un valore unico: l’84% degli italiani considera la casa il luogo privilegiato per la socialità e, per oltre la metà, cucinare rappresenta un momento di profondo relax e condivisione.

In Italia il legame con il cibo resta fortissimo: il 66% della popolazione lo sente più forte rispetto ad altri Paesi; l’82% associa la convivialità al tempo condiviso con familiari e amici, e il 40% al cucinare insieme. Un aspetto, quest’ultimo, visto in modi molto differenti da nord a sud: il 54% lo considera un momento di relax, a Napoli il 62% lo vive come un atto creativo, mentre a Milano una persona su dieci lo percepisce come un impegno. Con l’aumento del costo della vita, alcune abitudini sono mutate: ben il 40% dichiara di vivere la convivialità all’interno delle mura domestiche, organizzando pranzi e cene in casa. Sabato 13 settembre le persone che visiteranno il negozio Ikea di Firenze avranno la possibilità di partecipare a una lunga tavolata dove ogni persona è invitata e, chi si presenterà in grembiule, potrà pranzare gratuitamente.