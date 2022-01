Il 10 gennaio si torna a scuola: fra conferme e novità ecco lo “scenario” a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Si è affidato alla propria pagina Facebook il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per illustrare quanto deciso in vista della riapertura delle scuole fissata per lunedì prossimo, 10 gennaio: “In questi giorni sono stata in contatto con la dirigente scolastica Eleonora Marchionni – scrive il sindaco – per organizzare […]

LASTRA A SIGNA – Si è affidato alla propria pagina Facebook il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per illustrare quanto deciso in vista della riapertura delle scuole fissata per lunedì prossimo, 10 gennaio: “In questi giorni sono stata in contatto con la dirigente scolastica Eleonora Marchionni – scrive il sindaco – per organizzare la difficile riapertura delle scuole dovuta al forte aumento dei contagi e dell’alto numero di personale in quarantena”.

Per quanto riguarda le lezioni, “si informano gli studenti e le famiglie che, in base alla comunicazione dell’Istituto comprensivo scolastico, la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio, solo per il giorno lunedì 10 gennaio (per i giorni successivi seguiranno ulteriori comunicazioni), riapriranno con il seguente orario: scuola dell’infanzia (tutti i plessi), orario regolare e trasporto regolare. Scuola primaria: scuole Santa Maria a Castagnolo, Alberti e Milite ignoto: solo orario antimeridiano con servizio scuolabus. Scuole Don Gnocchi e Dante Alighieri: orario regolare e trasporto scuolabus regolare. Scuola secondaria di primo grado: orario regolare e trasporto regolare. Gli asili nido osserveranno orario regolare salvo comunicazioni. Trasporto pubblico e Scuolabus: “Si informa inoltre che dal 10 gennaio gli utenti dello Scuolabus e del trasporto pubblico locale e regionale che hanno compiuto 12 anni, potranno accedere ai mezzi di trasporto solo se in possesso di Green Pass rafforzato che verrà controllato a bordo”.