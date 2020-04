Il 14 aprile riapre la Libreria Rinascita: guanti, mascherine e entrate contingentate

SESTO FIORENTINO – Rapre domani martedì 14 aprile la Libreria Rinascita. La riapertura, come spiega la Libreria Rinascita in una nota, dovrà adeguarsi alle regole previste per la riapertura dal Governo tra cui anche indossare, sia i librai che i clienti guanti e mascherine. Le entrate saranno contingentate: i clienti entreranno in libreria e chiederanno i libri che saranno cercati dai librai, non si potrà girare tra gli scaffali e curiosare tra i banchi delle novità. “Quando le misure di sicurezza verranno allentate questo potrà nuovamente avvenire – dicon i librai della Libreria Rinascita – Da tre settimane abbiamo comunque mantenuto un legame attraverso la consegna dei libri a domicilio, per ora effettuata direttamente da noi. Questo servizio è stato molto gradito dai nostri clienti che hanno spesso evidenziato la loro soddisfazione attraverso i social. Continueremo a farlo. Questo perché crediamo che il rimanere a casa sia ancora indispensabile per uscire il prima possibile da questa emergenza”.

La libreria sarà aperta per ora dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, ma è possibile chiamare il numero fisso 055440107 oppure scrivere alla mail [email protected] per sapere se il libro è disponibile e potrà essere ritirato iin libreria o consegnare a casa senza spese aggiuntive.