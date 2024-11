Il 16 novembre sarà un sabato al ritmo di tango al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Sarà un sabato, il 16 novembre, con inizio alle 21 al ritmo di tango a Campi Bisenzio. Al Teatrodante Carlo Monni, Campi Bisenzio arriva infatti Richard Galliano & New York Tanto Trio, ovvero Richard Galliano alla fisarmonica, Adrien Moignard alla chitarra e Philippe Aerts al contrabbasso; in apertura, invece, sarà la volta della band Saìhs, ovvero Matteo Zecchi sax tenore, Giulio Mari alla tromba, Giulio Tullio al trombone, Lorenzo Fiorentini al pianoforte, Giulio Barsotti al contrabbasso ed Edoardo Battaglia alla batteria, tutto nell’ambito del Festival H/EARTHbeat. Arrivato a Parigi nel 1975, Richard Galliano ha fatto subito la conoscenza di Claude Nougaro, con il quale sarà amico, fisarmonicista ma anche suo direttore d’orchestra, fino al 1983. Il secondo incontro decisivo avrà luogo nel 1980, con Astor Piazzolla: il geniale compositore e bandoneonista argentino lo incoraggerà fortemente a creare la “nuova musette” francese, come lui stesso in precedenza aveva inventato il “nuovo tango” argentino. Ha donato alla fisarmonica una vitalità espressiva mai prima così accentuata, grazie a quella straordinaria miscela di new musette e new tango di cui lo stesso Richard Galliano si è fatto artefice e autorevole interprete. «Jazz, musette, tango si nutrono degli stessi ingredienti, rapporto con la danza, melodie forti, armonie precise e raffinate. Con questo trio si confronta con tutto ciò suonando ogni concerto in modo totalmente libero, a volte lontano dalla partitura ma mai dall’anima del compositore. Astor Piazzolla, il geniale compositore e bandoneonista argentino, lo incoraggerà fortemente a creare la “nuova musette” francese, come lui stesso in precedenza aveva inventato il “nuovo tango” argentino. La giovane band Saìhs propone un repertorio jazz di brani originali, ispirati alle sonorità jazz moderno e contemporaneo. Info: www.ticketone.it – 055240397 – info@eventimusicpool.it, biglietti: ticketone.it.