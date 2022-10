Il 22 ottobre nel centro storico di Lastra a Signa torna il “Mercatino del riuso”

LASTRA A SIGNA – Saranno 36 i banchi presenti sabato 22 ottobre al “Mercatino del riuso” promosso dall’amministrazione comunale nel centro cittadino e in particolare in piazza Garibaldi. Al bando di partecipazione, aperto dall’amministrazione comunale e rivolto ai residenti, hanno risposto i cittadini interessati a ridare nuova vita ad oggetti del passato provenienti dalle cantine o soffitte. Il mercatino si svolgerà dalle 10 alle 19. Coloro che parteciperanno al mercatino usufruiranno di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e così via, ossia articoli di modesto valore in buone condizioni ma che non vengono più utilizzati. Questi ultimi potranno essere acquistati e recuperati da altre persone, evitando di finire in discarica come rifiuti o di ingombrare case e soffitte. Per tutte le informazioni è possibile contattare l’ufficio Suap ai numeri di telefono 0558743222-206.