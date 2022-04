Il 24 aprile la marcia per la pace da Perugia ad Assisi: un pullman anche da Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Domenica 24 aprile si terrà l’edizione straordinaria 2022 della marcia per la pace Perugia-Assisi: un appuntamento che quest’anno è quanto mai attuale, vista la tragedia in corso in Ucraina. Il Comune di Campi Bisenzio, dopo aver aderito all’iniziativa, ha organizzato un pullman speciale per permettere ai suoi cittadini di sfilare attraverso un […]

CAMPI BISENZIO – Domenica 24 aprile si terrà l’edizione straordinaria 2022 della marcia per la pace Perugia-Assisi: un appuntamento che quest’anno è quanto mai attuale, vista la tragedia in corso in Ucraina. Il Comune di Campi Bisenzio, dopo aver aderito all’iniziativa, ha organizzato un pullman speciale per permettere ai suoi cittadini di sfilare attraverso un percorso facile e suggestivo – ideale anche per bambini e famiglie con passeggini – contribuendo attivamente a lanciare un accorato grido di pace contro tutte le guerre in corso nel mondo. La partenza del pullman è prevista alle 7 dal parcheggio di via Masaccio, con rientro previsto indicativamente intorno alle 19. La quota di partecipazione è di 20 euro. La giornata prevede un pranzo al sacco ed è organizzata dal Comitato Gemellaggi del Comune di Campi Bisenzio. Per informazioni e prenotazioni: comitatogemellaggicampi@gmail.com – 3357370590.