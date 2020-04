SESTO FIORENTINO – Il 25 Aprile a Sesto Fiorentino, è anche il titolo di una diretta di Sesto Tv dedicata alla Liberazione in programma oggi a partire dalle 14.50 e che andrà avanti per tutto il pomeriggio. Durante la diretta ci saranno ospiti per parlare e raccontare la Liberazione.

La diretta può essere seguita sulla pagina Facebook di Sesto tv ma anche su Piananotizie.