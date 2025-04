Il 25 aprile nel centro di Lastra a Signa fra mercato dei fiori e dell’antiquariato 

LASTRA A SIGNA – Il 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa, e più precisamente via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, si animerà con eventi e iniziative grazie al mercato dell’antiquariato e il mercato dei fiori dalle 9.30 alle 18. Sempre in via Primo Maggio saranno promossi laboratori per bambini, in […]

LASTRA A SIGNA – Il 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa, e più precisamente via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, si animerà con eventi e iniziative grazie al mercato dell’antiquariato e il mercato dei fiori dalle 9.30 alle 18. Sempre in via Primo Maggio saranno promossi laboratori per bambini, in particolare dalle 11 alle ore 12 “Coro di canti popolari” con il coro itinerante de Le Arti in Gioco accompagnati da fisarmonica, flauto e chitarra (per tutte le età). Dalle 11 e per tutta la durata dell’evento “Mani in pasta”, impariamo le tecniche per modellare l’argilla con Renzo Creatini (dai 6 ai 12 anni), dalle 15 alle 16 “Carta marmorizzata” con Emanuele Fanfani Legatoria, realizziamo la “carta fiorentina” attraverso la tecnica della marmorizzazione (dai 6 ai 12 anni).

I laboratori sono a partecipazione gratuita senza prenotazione. In via Diaz tonerà la tradizionale rassegna del fiore mentre in via XXIV Maggio dalle 8 alle 12 raduno amatoriale di moto e scooter d’epoca a cura del Moto Club Tartaruga. “Gli appuntamenti del 25 aprile, – ha spiegato l’assessore al commercio e allo sviluppo economico Mirio Bogani – in particolare il mercatino dell’antiquariato e i laboratori per bambini fanno parte di una più ampia programmazione e di un progetto che l’amministrazione comunale sta portando avanti insieme a Confcommercio e che prevedrà, in via sperimentale, altre due date estive in orario serale in particolare il 18 giugno e il 16 luglio. L’obiettivo è quello di animare le serate estive del centro cittadino con eventi e iniziative provando a proporre anche appuntamenti che uniscono tradizione e creatività”. Nel mercatino dell’antiquariato sarà possibile acquistare oggetti di artigianato artistico, piccolo antiquariato, modernariato e vintage che saranno in mostra e pronti per essere portati a casa dagli appassionati del bric-à-brac.