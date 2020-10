Il 26 ottobre apre la nuova filiale di ChiantiBanca

SESTO FIORENTINO – Nuova filiale per ChiantiBanca: il 26 ottobre aprirà i battenti in viale Machiavelli 27, dove confluiranno i clienti della filiale di viale Gramsci. Trecentocinquanta metri quadrati, due aree self (interna e esterna), in appoggio alla cassa tradizionale, dove completare in autonomia tutte le operazioni di cassa a costo zero grazie a tecnologie […]