Il 3 e 4 agosto le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione di Lastra a Signa dal nazifascismo: quest’anno l’amministrazione ha deciso di dedicare ben due giornate per ricordare la ricorrenza. Le iniziative inizieranno mercoledì 3 agosto alle 21 con la “Camminata alla scoperta dei luoghi della Liberazione” con partenza da piazza Andrei zona Ponte a Signa fino al centro storico passando dai luoghi significativi della Liberazione del territorio. Durante il percorso si terranno letture e interventi storici a cura della sezione Anpi di Lastra a Signa. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la sezione Anpi di Lastra a Signa, soci Coop sezione Le Signe e Uisp Firenze. Info e prenotazioni al numero di telefono 338 9506207. La sera del 4 agosto, invece, a partire dalle 20.45, nella sala consiliare del palazzo comunale sarà inaugurata la mostra fotografica “Nome di battaglia, i volti della Resistenza” a cura di Paolo Scali, in collaborazione con la sezione Anpi di Lastra a Signa. La mostra sarà visitabile dal 3 al 13 agosto negli orari di apertura al pubblico del Comune. Alle 21.15 da piazza del Comune partirà il corteo che attraverserà le vie del centro storico, accompagnato dalla Banda Musicale della Misericordia di Malmantile. L’arrivo è previsto in piazza Pertini dove sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti. Qui si terranno gli interventi del sindaco, di un rappresentante della Sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signe e di un rappresentante di Aned Firenze. La cerimonia si concluderà alle 22 in Piazza del Comune con lo spettacolo “Maledette canzoni d’amore” di Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli a cura della Fondazione Accademia dei Perseveranti.