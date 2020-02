SIGNA – Le comunità della Piana non si fermano. E anche in un momento complicato come quello attuale, fanno… comunità. Lo dimostra anche la cena organizzata per giovedì prossimo, 5 marzo, dalla parrocchia di Sant’Angelo a Lecore presso il circolo Mcl Rivo Brogi per l’acquisto appunto di un defibrillatore che sarà messo al servizio della comunità stessa (qui di seguito la locandina con tutte le informazioni). Un’occasione importante, quindi, per un gesto concreto di solidarietà.