Il 7 gennaio torna la Befana della Pubblica Assistenza di Campi. Insieme a Caritas Vicariale e Pieve di Santo Stefano

CAMPI BISENZIO – Dopo il successo della vigilia di Natale con la consegna a domicilio dei regali direttamente dalle mani di Babbo Natale, la Pubblica Assistenza di Campi guarda anche all’Epifania, grazie all’iniziativa organizzata in collaborazione con la Caritas Vicariale di Campi Bisenzio e la Pieve di Santo Stefano. Per festeggiare infatti l’arrivo della “vecchia signora”, torna anche quest’anno la Befana dell’associazione di volontariato campigiano. Iniziativa che dopo il riscontro ottenuto nel 2021, vuole regalare nuovamente un sorriso a quei bambini che, per un motivo o l’altro, non hanno ricevuto la “visita” di Babbo Natale. L’appuntamento è per sabato 7 gennaio dalle 15 alle 18 nel chiostro della Pieve di Santo Stefano, in piazza Matteotti, e tutti i bambini che si presenteranno, riceveranno un giocattolo in dono.