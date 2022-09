Il 9 e 10 settembre la seconda edizione del “Mostro Music Festival”: due giorni di musica live, dj set e intrattenimenti culturali

LASTRA A SIGNA – Arriva il 9 e 10 settembre al Parco Fluviale di Lastra a Signa la seconda edizione del “Mostro Music Festival” organizzato dal Comune di Lastra a Signa insieme all’associazione Officina Malmantile, con il supporto de La Locanda del Parco. Due giorni di musica live, intrattenimenti culturali, dj set: un programma che ospiterà band emergenti ma anche artisti più noti a livello nazionale della scena pop/rock. La manifestazione ha già proposto un’anteprima lo scorso week end durante l’Antica Fiera di Lastra grazie alla collaborazione del Teatro delle Arti con un progetto musicale ormai noto ai più in Toscana, “Bonje in Yurt”, e allo stesso tempo un cantautore al centro della scena indie italiana Jesse The Faccio. Nelle date del 9 e 10 settembre si alterneranno sul palco artisti del panorama musicale indie-pop italiano e toscano accompagnati dal dj set prima e dopo i concerti in particolare: venerdì 9 settembre alle 21.30 Ciulla in concerto – cantautorato pop italiano – live band e prima e dopo il concerto Helter Skelter dj set e sabato 10 settembre alle 21.30 Proxima Parada in concerto- poesie elettriche – duo chitarra e voce. Anche in questa serata prima e dopo il concerto dj set a cura di Maghero dj. Ricordiamo che il Mostro Music Festival nasce da un’idea di un gruppo di giovani con l’obiettivo di unire tutti coloro che vogliono sentirsi liberi davanti a un palco e allo stesso tempo valorizzare il territorio grazie alla musica dal vivo suonata non solo da artisti emergenti ma anche da musicisti di spicco a livello nazionale.