Il 9 giugno in palestra per la Shin Do Kan: serata di esami e di promozioni

LASTRA A SIGNA – Serata di esami quella di venerdì scorso nel Dojo della Shin Do Kan di Lastra a Signa. In palestra, infatti, si sono svolti gli esami per i passaggi di grado regionali delle Do Uisp. Serata di esami e di soddisfazioni visto che gli atleti Filippo Ciabilli e Niccolò Cresci hanno ottenuto […]

LASTRA A SIGNA – Serata di esami quella di venerdì scorso nel Dojo della Shin Do Kan di Lastra a Signa. In palestra, infatti, si sono svolti gli esami per i passaggi di grado regionali delle Do Uisp. Serata di esami e di soddisfazioni visto che gli atleti Filippo Ciabilli e Niccolò Cresci hanno ottenuto il 1º Dan mentre Andrea Barucci ha acquisito il 2º Dan. “Grazie a tutta la Shin Do Kan per la collaborazione in fase di studio – spiega in maestro Stefano Nistri – e per la nutrita presenza alla serata. E complimenti a coloro che hanno superato l’esame”.