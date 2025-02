“Il bacio della donna ragno” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia in occasione di Intercity Wiinter 2025 il 14, 15 e 16 febbraio alle 20.30 andrà in scena “Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig, scene, costumi, luci e regia Dimitri Milopulos, con Samuele Picchi e Gabriele Giaffreda, una produzione Teatro della Limonaia. È la storia di due detenuti il cui destino si […]

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia in occasione di Intercity Wiinter 2025 il 14, 15 e 16 febbraio alle 20.30 andrà in scena “Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig, scene, costumi, luci e regia Dimitri Milopulos, con Samuele Picchi e Gabriele Giaffreda, una produzione Teatro della Limonaia.

È la storia di due detenuti il cui destino si incrocia all’interno di una piccola cella in un carcere. Valentin Arregui, incarcerato e torturato perché leader di un movimento politico di opposizione e Luis Molina, omosessuale, arrestato per atti osceni. Per evadere con la mente, unico appiglio di libertà per entrambi, dalla ingiusta e pesante prigionia, Molina trasporta Valentín in un mondo immaginario, dove tutto è possibile, attraverso il racconto di intrecci di trame di film e delle loro protagoniste, donne bellissime, affascinanti e irrequiete. Ma allo stesso tempo mentre i due trovano modi per coesistere, lasciando spazio alla propria libertà, rivalutando possibilità di amicizia e di desiderio, frustrazione e appagamento carnale e morale, dietro le loro spalle il potere del Potere intreccia una ragnatela che li sterminerà. Biglietti 16 euro intero e 13 euro ridotto.