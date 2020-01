“Il Bagno” da Majakovskij al Teatro San Martino

SESTO FIORENTINO – Il cartellone del Teatro San Martino diretto da Alessandro Calonaci prosegue con lo spettacolo “Il Bagno” da Majakovskij in scena sabato 25 gennaio alle ore 21.30 e domenica 26 gennaio alle ore 16.45. Un attualissimo lavoro di Majakovskji riadattato in maniera scoppiettante e pieno di trovate teatrali da Alessandro Calonaci insieme alla sua compagnia Mald’Estro coinvolgerà il pubblico divertendolo e stuzzicandolo per cercare un mondo migliore. In scena: Alessandro Calonaci, Mery Nacci, Sauro Artini, Matteo Caioli, Dania Nassini, Cristina Poli, Elena Palloni, Sonia Fiaschi. Musica e fonica Lombardo Lombardi, Assistenza tecnica Stefano Lazzerini, Regia di Alessandro Calonaci, Foto di Lorenzo Niccolai.