Il Banco Alimentare dopo “l’assalto” ai supermercati: “Il cibo è un dono prezioso, non sprechiamolo”

CAMPI BISENZIO – Immagini da isteria collettiva o preoccupazione per una situazione che sta diventando realmente preoccupante? E’ talmente labile il confine fra i due “stati d’animo” che è davvero difficile esprimere un giudizio preciso. E certamente non sta a noi farlo. Quello che è sicuro è che le immagini di ieri, anche nella Piana, di supermercati presi d’assalto, qualche riflessione devono indurre a farla. Da parte nostra, ci limitiamo a pubblicare il testo di un post che il Banco Alimentare ha pubblicato sulla propria pagina Facebook. Stiamo parlando, infatti, di una realtà che quotidianamente si occupa della raccolta di generi alimentari e del recupero delle eccedenze della produzione agricola e industriale e della loro ridistribuzione a strutture caritative sparse sul territorio che svolgono un’attività assistenziale verso le persone più indigenti. Allegando anche alcune immagini riprese dalla stessa pagina. Magari può aiutare… “Il cibo è un dono davvero prezioso. E in queste giornate incerte e di preoccupazione vale la pena ricordarlo. La paura di non poter uscire di casa ha spinto molti a prendere d’assalto i negozi e a fare scorte alimentari. Carrelli pieni, scaffali vuoti. Ma nemmeno una briciola di cibo merita di finire sprecata. Ogni anno in Italia sono 5,6 milioni le tonnellate di cibo sprecate. Di queste 2,4 milioni di tonnellate nelle nostre case. Nei nostri frigoriferi. Cibo che finisce nelle nostre spazzature. Non sprecare cibo è una forma di amore e di rispetto prima di tutto verso noi stessi. Insieme possiamo fare la differenza”.

P.F.N.