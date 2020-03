Il Banco Fiorentino dona tre respiratori agli ospedali dell’Usl Toscana centro

CALENZANO – Il Banco Fiorentino donerà tre respiratori all’Azienda Usl Toscana centro. Ne giorni scorsi l’Istituto di credito cooperativo con sede a Calenzano aveva deciso misure di sostegno economico-finanziarie per aziende e imprese; oggi come ulteriore iniziativa in questo momento di emergenza legata al Covid-19, ha deliberato di donare, d’intesa con la Usl Toscana Centro, l’importo corrispondente all’acquisto di tre ventilatori a respirazione forzata. Si tratta di strumenti utilizzati nei reparti di terapia intensiva, che supportano il paziente con insufficienza respiratoria grave, permettendogli di ventilare adeguatamente.

Le apparecchiature saranno destinate agli ospedali di Borgo San Lorenzo, di Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri) e di Empoli.

“La nostra banca – ha dichiarato il Presidente del Banco Fiorentino Paolo Raffini – in questo momento difficile e delicato, ha voluto promuovere un gesto di solidarietà, che speriamo possa essere un messaggio positivo per i cittadini tutti, e un aiuto concreto a sostegno del grande impegno del personale medico e di tutti gli operatori sanitari, i veri eroi di questa difficile fase di emergenza”.