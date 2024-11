“Il bar sotto il mare” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni è lo spettacolo che andrà in scena al teatro Manzoni venerdì 22 novembre alle 21,15, sabato 23 novembre alle 21,15 e domenica 24 novembre alle16,30. In scena: Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degli Innocenti e Cosimo Zannelli alla chitarra, regia e adattamento Emilio Russo.

Ogni cosa può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare una notte per ascoltare i racconti del barista, dell’uomo col cappello, del vecchio con la gardenia, della sirena, del marinaio, dell’uomo invisibile, della bionda, della pulce del cane nero e degli altri misteriosi avventori. Le avventure del paese di Sompazzo (il paese delle barbabietole e dei bugiardi) e dei suoi strani abitanti: la sfida tra Ettore e Achille per una bicicletta, l’amore impossibile tra Pronto Soccorso e Beauty Case o la storia zen dei quattro veli di Kulala.

Racconti capaci di far ridere, riflettere e lasciare una traccia indelebile negli spettatori di ogni età̀ – se per età̀ si intende quella che ci permette ancora di giocare con la fantasia e non prendere troppo sul serio quella cosa che continuiamo a chiamare vita. La nuova versione teatrale di uno dei capolavori immortali, illogici e immorali del grande Stefano Benni si connette proprio su questa idea: uno spettacolo che miscela parole e musica (alcune delle poesie di Benni diventano per l’occasione canzoni interpretate dai tre attori) per provare a restituire sul palcoscenico la follia ragionata di personaggi incredibili, proprio perché́ maledettamente somiglianti a quelli veri che incontriamo tutti i giorni. In scena un trio di attori altrettanto folli, Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degli Innocenti, che abbiamo imparato a conoscere con Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti o Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti, un vero e proprio collettivo irresistibile per energia e comicità̀ in grado di recitare, cantare, danzare. Tutto al ritmo dell’anno del tempo matto. Biglietti: Intero: 16 euro, Ridotto, Under 20, Over 65, Soci Coop: 14 euro.