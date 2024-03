Il CAI approda sul canale WhatsApp

SESTO FIORENTINO – Approda sul canale WhatsApp il CAI di Sesto Fiorentino. La sezione sestese del Club Alpino Italiano, infatti, ha attivato un nuovo servizio informativo WhatsApp con le notizie che riguardano le proprie iniziative: dalle escursioni ai servizi sociali, dagli incontri culturali ai corsi. Un modo per essere ancora più vicini ai numerosi soci e appassionati delle escursioni e della montagna. Con questo nuovo servizio, che si si aggiunge al già efficiente sistema di comunicazione della sezione, il CAI si rinnova aprendo a una diffusione ancora più capillare dei propri eventi programmati sia sui territori di Calenzano che di Sesto Fiorentino dove si muovono sempre più persone desiderose di conoscer il territorio locale.

“Le attività del CAI, aperte a tutti – spiega la socia Marina Macaluso che gestisce le informazioni via WA – sono diventate nel tempo così tante che è stato necessario aprire anche questo nuovo canale comunicativo. Un servizio che è piaciuto da subito ai nostri Soci, raggiungendo in breve gli oltre 350 iscritti. Ora l’intenzione è di allargarlo ai tanti cittadini che hanno interesse all’ambiente nelle sue varie forme, come ad esempio hanno dimostrato la recente rassegna del cinema di montagna e gli incontri sul clima”. Per iscriversi è sufficiente andare sul sito web www.caisesto.it dove in home page si trovano post e link per iscriversi direttamente dal cellulare.