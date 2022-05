Il CAI e i Biker inaugurano il trail Salamandra a Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Un centinaio di biker hanno partecipato domenica all’inaugurazione del nuovo trail Salamandra a Monte Morello, incontro organizzato dal CAI di Sesto e dal gruppo MTB dei Briganti.

“Il nuovo trail – spiegano Alessandro Gamannossi del CAI Sesto Fiorentino e Alessandro Rocchi di ASD Briganti di Monte Morello -prosegue dalla fine del Sentiero ‘Asino che Vola’ per scendere, su di un versante molto ripido, al torrente Carzola, per poi continuare lungo il suo letto in una area molto bella e selvaggia. Questi due trail, percorsi in modo consecutivo, offrono una lunghezza totale di oltre 2,5 km: una vera gioia per i bikers. L’inserimento del nuovo trail Salamandra rientra nel progetto di controllo e supervisione portato avanti dalla Sezione di Sesto Fiorentino del Club Alpino Italiano che, conscio dell’eccezionale espansione del numero di biker, sta cercando di gestire questo fenomeno affinché non rappresenti un elemento di conflitto con gli altri fruitori del territorio, e possa altresì rappresentare un’ulteriore opportunità di sviluppo turistico sostenibile”.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’evento di domenica è stato il gruppo de I Briganti di Monte Morello (di cui molti sono soci CAI), appuntamento che si è concluso al Ristorante Caravanserraglio.

“Oltre ai biker che hanno fatto da guida, – concludono Gamannossi e Rocchi – un ringraziamento va ai tanti volontari che hanno sostenuto l’evento, presidiando i punti più critici dell’itinerario, e alla Misericordia di Quinto che ha messo a disposizione un’ambulanza e personale paramedico (che fortunatamente non ha dovuto fornire nessuna assistenza). Una giornata straordinaria, piena di sole, che i biker hanno sicuramente apprezzato, rispettando le regole di pacifica convivenza con i numerosi escursionisti a piedi che popolano il comprensorio di Morello in questo periodo”.