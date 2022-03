Il CAI risistema l’area davanti alla Fonte dei Seppi a Morello

SESTO FIORENTINO – L’area di fronte alla Fonte dei Seppi a Monte Morello è stata risistemata dai volontari del CAI di Sesto Fiorentino. Il lavoro di manutenzione si è concentrato sulla zona, uno dei punti di accesso a Morello e molto frequentata.

“Lo sversamento dell’acqua, a causa dei tombini e delle canaline intasate, da molti mesi aveva raggiunto livelli indecenti non più accettabili. – spiega il presidente di CAI Sesto Fiorentino Stefano Rolle – Dopo l’intervento di restauro curato anni fa dall’Amministrazione comunale, le zone intorno alle fonti storiche necessitano di una continua manutenzione. Il CAI di Sesto sta cercando di metterci riparo per evitare un nuovo abbandono, esclusivamente con le proprie risorse umane ed economiche (un motivo in più da parte degli amanti della “nostra” montagna per farsi soci del CAI!). Ai Seppi è previsto di fare un lavoro più profondo e strutturato, mentre un altro intervento riguarderà a breve la Fonte Ca’ de’ Balzi, detta anche La Burraia, nei pressi degli Scollini. Con il CAI collabora come di consueto l’Associazione La Racchetta, la cui base operativa per l’antincendio si trova proprio ai Seppi”.