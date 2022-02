“Il calapranzi” di Pinter con Greg e Colombari al Teatro Manzoni

CALENZANO – Primo appuntamento al Teatro Manzoni dopo lo stop degli spettacoli a causa della situazione sanitaria, è con un classico del teatro del novecento, “ll Calapranzi” di Harold Pinter, diretto e interpretato da Simone Colombari e Claudio Greg Gregori. Lo spettacolo, che inizialmente era previsto per domenica 9 gennaio, andrà in scena domenica 13 febbraio alle 21,15. […]

CALENZANO – Primo appuntamento al Teatro Manzoni dopo lo stop degli spettacoli a causa della situazione sanitaria, è con un classico del teatro del novecento, “ll Calapranzi” di Harold Pinter, diretto e interpretato da Simone Colombari e Claudio Greg Gregori. Lo spettacolo, che inizialmente era previsto per domenica 9 gennaio, andrà in scena domenica 13 febbraio alle 21,15.

Claudio “Greg” Gregori (da oltre trent’anni la metà del duo Lillo & Greg) e Simone Colombari si conoscono nel 1995, recitando nella commedia “5740170” in scena al Teatro Vittoria di Roma.

Da allora hanno collaborato molte volte in teatro, in radio, in televisione e al cinema. “Il Calapranzi” di Pinter è da anni un pallino personale dei due, ed è ora diventato un obiettivo comune e galvanizzante. Il testo è un capolavoro del teatro dell’assurdo: l’azione si sviluppa in un seminterrato spoglio e desolato dove due uomini, Ben e Gus, sono in attesa di qualcosa. Nel corso delle battute si scopre che essi sono due sicari professionisti che attendono istruzioni da un misterioso capo, che sembra comunicare con loro tramite un calapranzi, dal quale vengono fatti scendere oggetti e messaggi. Non conoscono la loro vittima, sanno solo che prima o poi entrerà dalla porta dello scantinato dove sono chiusi e loro dovranno ucciderla.

Simone Colombari e Claudio Gregori, entrambi dotati di peculiarità surreali in perenne bilico tra cinismo e autoironia, si calano perfettamente nei registri surreali e metafisici dello scabro racconto di Pinter e restituiscono così la giusta crudezza di una trama spietata, dolorosa e, a volte, involontariamente comica.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it – Mail to: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it

I prezzi dei biglietti: intero: 14 euro, ridotto under 20 e over 65: 12 euro, ridotto Soci Coop e allievi Scuola Foà: 11 euro