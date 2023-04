Il calcio non è solo “roba da maschi”: buona la prima per la Sorms San Mauro… al femminile

SIGNA – Buona la prima per la Sorms San Mauro al femminile. Buona la prima perché venerdì scorso si è svolto l’Open Day della Scuola calcio femminile presso il Centro sportivo di via Longobucco e fortemente voluto dalla società della frazione del Comune di Signa. Tante le bambine e le ragazze che hanno aderito, alla […]

SIGNA – Buona la prima per la Sorms San Mauro al femminile. Buona la prima perché venerdì scorso si è svolto l’Open Day della Scuola calcio femminile presso il Centro sportivo di via Longobucco e fortemente voluto dalla società della frazione del Comune di Signa. Tante le bambine e le ragazze che hanno aderito, alla fine diciotto, suddivise in due squadre: una per le più piccole, ovvero nate negli anni 2015, 2016 e 2017, e l’altra con le più grandi, nate dal 2010 al 2012. Una giornata di sport e di condivisione, a cui era presente anche il sindaco Giampiero Fossi, che ha voluto salutare personalmente le “neo calciatrici” mentre per la Sorms hanno fatto gli onori di casa il direttore generale, Giovanni Gonfia, il direttore tecnico Lorenzo Mossani ed Elena Frandi, una delle socie della Sorms, curatrice degli eventi e addetta ai rapporti istituzionali. Il calcio, insomma, non è solo “roba da maschi”.