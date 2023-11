Il “camper dei diritti” della Cgil oggi a Campi Bisenzio: donerà materiale scolastico alle scuole colpite dall’alluvione

CAMPI BISENZIO – Ieri, dalla sede nazionale della Cgil a Roma, è cominciato ufficialmente il viaggio della “carovana dei diritti” della Flc Cgil denominata “Stesso Paese, stessi diritti. La conoscenza non si spezza”. Un camper dedicato “girerà a tappe l’Italia – si legge in una nota – in difesa della scuola pubblica e del suo […]

CAMPI BISENZIO – Ieri, dalla sede nazionale della Cgil a Roma, è cominciato ufficialmente il viaggio della “carovana dei diritti” della Flc Cgil denominata “Stesso Paese, stessi diritti. La conoscenza non si spezza”. Un camper dedicato “girerà a tappe l’Italia – si legge in una nota – in difesa della scuola pubblica e del suo lavoro e contro i progetti del Governo di autonomia differenziata e dimensionamento scolastico”.

Prima tappa, la Toscana: qui il camper girerà, in ogni provincia, dal 17 al 28 novembre. Il primo appuntamento è Firenze, la mattina del 17 novembre, in occasione della manifestazione regionale per lo sciopero Cgil-Uil contro la Manovra. Alle 15, invece, il camper della Flc Cgil sarà davanti al Comune di Campi Bisenzio, per portare i materiali scolastici raccolti da donare alle scuole colpite dall’alluvione. Alle 17.30 tappa a Fontanella (frazione di Empoli), davanti alla scuola per l’infanzia Sant’Andrea Fontanella Granarolo, che è stata chiusa lasciando in difficoltà le famiglie. Nell’occasione, la Flc Cgil incontrerà genitori e lavoratori. Poi in serata il camper passerà di mano alla Flc Cgil Arezzo per iniziare il giro nelle province toscane. Il 28 novembre passaggio del camper alla Flc Cgil dell’Emilia Romagna: avverrà anche qui in un luogo simbolico, a Marradi, Comune che conosce sia il problema delle alluvioni sia quello dei pericoli del dimensionamento scolastico (la scuola locale rischia di rientrare negli accorpamenti).