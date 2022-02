Il camper vaccinale a Campi Bisenzio: il 9 febbraio fa tappa alla Scuola Vamba

CAMPI BISENZIO – Il camper vaccinale di “Giovanisì vaccinano a scuola” arriverà alla scuola Vamba di San Donnino mercoledì 9 febbraio alle 10 per immunizzare dal Covid-19 i bambini tra 5 e 11 anni. Il tour regionale, rivolto ai più piccoli, si fermerà nel Comune di Campi Bisenzio per circa 4 ore. Il servizio, promosso […]

CAMPI BISENZIO – Il camper vaccinale di “Giovanisì vaccinano a scuola” arriverà alla scuola Vamba di San Donnino mercoledì 9 febbraio alle 10 per immunizzare dal Covid-19 i bambini tra 5 e 11 anni. Il tour regionale, rivolto ai più piccoli, si fermerà nel Comune di Campi Bisenzio per circa 4 ore. Il servizio, promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Società della Salute e l’Istituto scolastico, permetterà quindi ai più piccoli di vaccinarsi in modo facile e veloce senza bisogno di prenotazione.

Alcune regole per usufruire del servizio: è riservato esclusivamente a chi deve ricevere la prima dose; i minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore (nessun altro grado di parentela è ammesso), che dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del bambino, documento di identità del bambino e del genitore, eventuale delega dell’altro genitore se impossibilitato. La dose di richiamo dopo 21 giorni sarà somministrata in una sede vaccinale del territorio, che sarà comunicata dagli operatori aziendali durante il servizio.

Le scuole possono agevolare il lavoro degli operatori indicando il numero di vaccini da effettuare e, possibilmente, trasmettendo preventivamente ai richiedenti i moduli di anamnesi e consenso alla vaccinazione in modo che al momento dell’inoculazione siano già debitamente compilati; possibilmente le strutture scolastiche dovranno scaglionare gli accessi alla vaccinazione in gruppi di massimo 20 pazienti all’ora. “Questa iniziativa – ha detto l’assessore alle politiche educative del Comune di Campi, Monica Roso – mette in evidenza, ancora una volta, l’importanza delle istituzioni scolastiche, che diventano anche un luogo in cui poter fare prevenzione per una malattia che può avere risvolti gravi come il Coronavirus. Sono molto felice che la scuola Vamba abbia dato la disponibilità ad accogliere il camper per le vaccinazioni, un bel messaggio per tutti”.

Concetti ribaditi dall’assessore al welfare di comunità, Luigi Ricci, che ha aggiunto: “Siamo contenti di ospitare il camper vaccinale nel nostro Comune, per dare un contributo all’immunizzazione contro il Covid-19, contrastando la diffusione del contagio e offrendo allo stesso tempo la possibilità ai genitori che vogliono approfittare di questa opportunità di vaccinare i propri figli senza ulteriori complicazioni”. “Nella zona Nord Ovest – ha detto il presidente della Società della Salute Area Fiorentina, Camilla Sanquerin – sono già quasi 4500 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, quindi oltre il 35%. Un dato importante che, insieme alle nuove regole sulla scuola, ci permette di vedere all’orizzonte un ritorno alla normalità, di cui i bambini e le bambine hanno bisogno più di altri. Le 5 tappe del camper nei comuni della zona rafforzano l’attività degli hub vaccinali del territorio: grazie e ai comuni e agli istituti scolastici che hanno colto questa opportunità e collaborato alla sua realizzazione, e anche ai bambini e alle loro famiglie che approfitteranno di questa opportunità”. “Questa iniziativa – ha concluso il sindaco Emiliano Fossi – ci consente ancora una volta di invitare la popolazione a vaccinarsi, dando ai bambini una possibilità in più per farlo, tra l’altro in un luogo accogliente e per loro familiare, come la scuola. Vaccinarsi ci darà la possibilità di arginare questa pandemia, tornando poi alle nostre abitudini come abbracciarci, stringerci la mano o anche solo sorriderci senza più avere paura del contagio”.