Il “Campi Jazz Festival” fa tredici: in piazza e in teatro è in arrivo un'”invasione” di note e musicisti

CAMPI BISENZIO – Torna il grande jazz a Campi Bisenzio con una due giorni dedicata al funky, al swing e alla musica balcanica: in piazza e in teatro. Il 26 e il 27 novembre, infatti, Campi sarà invasa da note e musicisti. Una rassegna voluta dal Comune di Campi e dall’associazione musicale Michelangiolo Paoli, anima di questo evento, per celebrare al meglio la tredicesima edizione di un festival diventato un appuntamento nel panorama musicale della Toscana.

Si comincia venerdì 26 novembre alle 21.15 con i Funk Off in concerto. Feat Nadyne Rush. Dopo 20 anni di attività e più di 800 concerti in giro per il mondo arriva a Campi non sono solo la prima funky marchin’ band italiana ma coloro che hanno dato un senso nuovo alla parola Marchin’ Band nel nostro Paese. Grazie a un tipo di musica che unisce il groove della black music ad arrangiamenti di tipo jazzistico con uno stile e una melodia italiana e movimenti e coreografie di forte impatto visivo ed emotivo. I Funk Off presentano in questo concerto brani nuovi degli ultimi cd e vecchi cavalli di battaglia. Alcuni dei pezzi della serata sono stati composti e provati durante il lockdown: sarà quindi un’occasione per sentire la nuova musica che la band ha voglia di tornare a suonare live. Con i Funk Off sul palco del Teatrodante Carlo Monni per l’occasione anche la cantate Nadyne Rush, che oltre ad eseguire brani della band, darà voce anche a pezzi “senza tempo” di Gino Paoli. I Funk Off hanno infatti registrato all’inizio del 2021 il cd “Groovin with Paoli” (pubblicato dal Parco della Musica Records). Il disco, realizzato con lo stesso Paoli, presenta i grandi successi del cantante in arrangiamenti particolari scritti da Dario Cecchini per i Funk.

La Sunrise Jazz Orchestra, formazione jazz di 22 elementi diretta da Stefano Rapicavoli, in collaborazione con la scuola di ballo “Swing Mood” di Pistoia, presenta al Campi Jazz Festival, sabato 27 alle 21.15, lo spettacolo “Sunrise Jazz Orchestra​ & live dance”: una serata con orchestra, ballerini e la voce della cantante e performer Lucia Cappelli che ci riporta all’atmosfera ricca di suggestioni dell’epoca del proibizionismo. Ingresso gratuito con prenotazione. La Sunrise Jazz Orchestra è infatti una delle prime orchestre jazz della Toscana, nata trent’anni fa come evoluzione del corpo bandistico tradizionale, la “Filarmonica Michelangiolo Paoli” di Campi Bisenzio. Inizialmente affidata al trombettista Franco Baggiani, è stata diretta dal 1994 al 2002 dal contrabbassista Nicola Vernuccio che grazie al suo entusiasmo ed all’esperienza, è riuscito a innalzare il livello artistico della formazione. Nel 2002 la direzione è passata al batterista Stefano Rapicavoli che ha ancora migliorato e valorizzato la qualità, l’energia e la passione del gruppo. Molti nomi del panorama jazzistico hanno fatto parte della formazione, dedicandole arrangiamenti e brani originali. Si è così arricchito nel tempo un repertorio che ha toccato i vari filoni del jazz tradizionale, con escursioni nel funky, nei ritmi latino-americani, nella musica popolare di tradizione balcanica e italiana. La Sunrise Jazz Orchestra ha collaborato con vari artisti fra i quali Ed Neumeister, Mathias Schubert, Marco Tamburini, Stefano “Cocco” Cantini, Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo, Mirko Guerrini, Luca Marianini, Claudia Tellini, Rudy Migliardi, Stefano Bollani, Roy Paci, Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella, Daniele Scannapieco, Nico Gori. In ambito teatrale ha collaborato con gli attori Carlo Monni e Valentina Banci. Swing Mood è un’associazione che promuove la cultura dei balli della Swing Era, organizzando corsi di ballo nella città di Pistoia, Prato, Montecatini, Firenze, Arezzo e Siena. Tra le discipline frequentate ci sono il Lindy Hop & Charleston, il Solo Jazz, il Balboa e il Blues.

Il pomeriggio di sabato 27 novembre, invece, con inizio alle 15.30 (ingresso gratuito), sarà la volta de La Banda Balcanica, concerto di musica balcanica della Filarmonica Michelangiolo Paoli di Campi Bisenzio nel centro storico di Campi Bisenzio (ingresso libero). Da oltre due secoli (esattamente dal lontano 1816) il nome Michelangiolo Paoli a Campi Bisenzio significa musica. Ovvero la Filarmonica, la “Banda” che da 205 anni esegue musiche popolari e sinfoniche nelle strade e nelle piazze del paese. Dal 2014 ha avviato una collaborazione con l’associazione fiorentina Altroteatro che ha portato alla produzione dello spettacolo “Omaggio a Gaber. I sogni, la politica e la Signora G”. Nel 2017, ancora insieme ad Altroteatro, la Filarmonica ha allestito un nuovo spettacolo che si intitola “E cantavano le canzoni (Rino e il Rosso)”, viaggio nella musica di Rino Gaetano e Stefano Rosso. Trent’anni fa, nel 1992 per volontà dei musicanti più giovani dal corpo bandistico è nata una formazione sul modello delle big band Usa, la “Sunrise Jazz Orchestra” che fin dall’inizio si è imposta nel panorama jazz toscano.

Per il concerto della Funk Off poti unici numerati 10 euro www.ticketone.it – Biglietteria Teatrodante Carlo Monni (055 8940864 – biglietteria@teatrodante.it(i prezzi non comprendono i diritti di prevendita). Per il concerto della Sunrise Jazz Orchestra & Live Dance: ingresso gratuito con prenotazione presso la biglietteria del Teatrodante Carlo Monni (347 7158442 biglietteria@teatrodante.it).