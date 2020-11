Il campigiano Lorenzo Ciampi di nuovo in libreria con il suo secondo romanzo, “La città dei matti”

CAMPI BISENZIO – Per Lorenzo Ciampi, per il campigiano Lorenzo Ciampi, è il secondo romanzo. Dopo “Il club degli anziani”, è infatti adesso in vendita nelle edicole e in alcune librerie il libro dal titolo “La città dei matti”. “La città dei matti” (che si può trovare on line, nelle edicole di Campi Bisenzio, presso […]

CAMPI BISENZIO – Per Lorenzo Ciampi, per il campigiano Lorenzo Ciampi, è il secondo romanzo. Dopo “Il club degli anziani”, è infatti adesso in vendita nelle edicole e in alcune librerie il libro dal titolo “La città dei matti”. “La città dei matti” (che si può trovare on line, nelle edicole di Campi Bisenzio, presso la libreria Rinascita di Sesto Fiorentino e al Centro Libro di Scandicci) è un inseguimento da Firenze alla città russa di Ivanovo da parte di un investigatore bizzarro e un ex direttore di una televisione locale che cercano di scoprire i motivi dell’allontanamento da casa da parte di un padre e di un figlio. E’ il racconto di un ospedale psichiatrico giudiziario stravagante dove, al suo interno, c’è un padiglione (Il padiglione degli eretici) che somiglia all’inferno di Dante. E’ la storia del tentativo di alcuni veri matti di liberare un forse-matto da un forse-ex ospedale psichiatrico giudiziario. Si tratta di un patchwork continuo di citazioni e di calchi, di gag esilaranti, di avventure imprevedibili, di situazioni paradossali e di personaggi dalle personalità più eccentriche. Ivanovo è una città speciale, dove il tempo in ogni quartiere trascorre in maniera differente e fa riferimento a periodi storici diversi. La caserma del generale Kornilov sembra catapultata furori dal 1917, la casa del direttore Berija dagli anni ’80, alcuni paesaggi dall’inizio del ‘900. “I lettori di Ciampi – spiega Ciampi – ritroveranno i protagonisti de “Il club degli anziani”, mentre tutti gli altri avranno di fronte un romanzo divertente e labirintico, che abbraccia mille sfumature: dal dramma al giallo, dalla critica sociale a rapide incursioni nel mondo degli anime giapponesi, fino a percorrere le traiettorie di calciatori, personaggi storici e letterari”.