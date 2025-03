Il campo sportivo di Malmantile ha un nuovo “tappeto verde”, tutto in erba sintetica

LASTRA A SIGNA – Il campo sportivo di Malmantile in via de Gasperi avrà un nuovo manto in sintetico. L’intervento, in fase di progettazione esecutiva, prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio a undici in erba artificiale, oltre al completo rifacimento dell’impianto di irrigazione e del sistema di drenaggio verticale, della recinzione e […]

LASTRA A SIGNA – Il campo sportivo di Malmantile in via de Gasperi avrà un nuovo manto in sintetico. L’intervento, in fase di progettazione esecutiva, prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio a undici in erba artificiale, oltre al completo rifacimento dell’impianto di irrigazione e del sistema di drenaggio verticale, della recinzione e di altre opere accessorie. Il nuovo manto sarà conforme ai requisiti tecnici e di prestazione stabiliti dalla Figc. Il nuovo manto sarà composto da fibra in polietilene 100%, extra morbido, di colore verde in due tonalità diverse per una migliore somiglianza all’erba naturale, stabile all’azione dei raggi ultravioletti, tessuto su speciale supporto primario, in doppia tela di polipropilene, impregnato di apposito lattice resistente all’acqua.

Il progetto prevede 4/5 mesi di lavorazioni che si ipotizza potranno partire nel periodo estivo per concludersi entro la fine del 2025. L’intervento ha un costo di 950.000 euro di cui 550.000 euro di contributi regionali straordinari sull’impiantistica sportiva, le restanti risorse saranno a carico del Comune. “Si tratta di uno dei terreni di gioco più grandi del territorio – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – che sarà rinnovato e ammodernato, rispondendo all’omologazione alle norme Figc, così da poter essere utilizzato per competizioni di varie categorie. Il manto in sintetico consentirà una fruibilità di gioco molto più ampia in quanto molto meno sensibile alle condizioni meteo. Sono sicuro che l’impianto diventerà in futuro non soltanto una struttura di forte attrattiva dal punto di vista sportivo, ma anche un lungo di socialità e aggregazione grazie anche agli investimenti che il gestore ha intenzione di fare e che riguardano spazi dedicati al ristoro e alla convivialità. Siamo soddisfatti di avere ottenuto un contributo straordinario dalla Regione Toscana, a chiusura del suo bilancio preventivo, che con questo finanziamento ha riconosciuto l’importanza del progetto”.

(Nell’immagine il sindaco Emanuele Caporaso insieme al presidente dell’Asd Malmantile Calcio 1947 Stefano Regina)