Il Capodanno Cinese al Centro Commerciale I Gigli

CAMPI BISENZIO – Musica e colore e un dragone accompagnato dai leoni, per festeggiare il Capodanno Cinese. Domenica 4 febbraio in anteprima al Centro Commerciale I Gigli, inizieranno i festeggiamenti del Capodanno Cinese, anno del Drago, che cade il 10 febbraio. All’interno del Centro Commerciale dalle 16 alle 19 si terrà la sfilata del tradizionale dragone cinese, mentre nella piazza di Corte Tonda saranno presenti le due associazioni organizzatrici della manifestazione l’Associazione Culturale Italo Cinese per l’Istruzione e l’Istituto Wushu di Firenze, Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro che si occupa di arti marziali e cultura cinese, per spiegare ai visitatori le curiosità legate alla tradizione cinese del Capodanno e il significato del Drago. Con la sfilata del dragone si conclude il percorso de “La Via della Seta” iniziato nel luglio 2023 con l’intento di promuovere l’interscambio culturale tra Cina e Occidente.

“L’Istituto di Wushu ha assunto il compito di divulgare e promuovere in generale la cultura cinese – spiega Giuseppe Gualdani, presidente dell’associazione Wushu – domenica faremo il corteo con il drago e due leoni che nella tradizione cinese rappresentano il buon auspicio per l’inizio dell’anno. Per noi manifestare la nostra passione per la cultura cinese è importante, lo facciamo da sempre e il Centro Commerciale I Gigli è il luogo ideale per fare conoscere la tradizione di questo grande Paese che è la Cina”.

“Siamo estremamente orgogliosi di celebrare il capodanno cinese a I Gigli – aggiunge Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del Centro Commerciale – che da sempre è aperto alle collaborazioni con la comunità cinese toscana; un centro commerciale oggi è non solo crocevia di persone, ma anche occasione di scambio culturale e di relazioni con le diverse etnie presenti nel territorio; eventi come questi arricchiscono le opportunità di trascorre una giornata di scoperta e immersione nelle antiche tradizioni di un popolo millenario”.

“Con i festeggiamenti legati al Capodanno cinese, – dice il direttore del Centro Commerciale Antonino D’Agostino – completiamo il progetto “La Via Della Seta”, nato per promuovere l’incontro fra esperienze e culture diverse. Ma le attività legate alla comunità cinese, radicata sul nostro territorio e che rappresenta un importante interlocutore per I Gigli, non si esauriranno con l’appuntamento di domenica. E’, infatti, nostra volontà continuare a creare appuntamenti volti a valorizzare la millenaria cultura di questa comunità, incentivando l’interscambio culturale e permettendo a tutti i nostri visitatori di viaggiare in mondi diversi tra shopping e cultura”.