“Il capodanno cinese visto dai bambini” de “L’isola felice”. E in mostra fino al 24 febbraio grazie a Operarte

CAMPI BISENZIO – “Il capodanno cinese visto dai bambini”: è questo il tema della mostra organizzata da Operarte in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio e visitabile fino al prossimo 24 febbraio nello spazio espositivo temporaneo dello stesso palazzo comunale in piazza Dante. Una mostra a cura dell’associazione culturale italo-cinese per l’istruzione e che mette in esposizione i lavori fatti dalle sezioni “Pulcini” e “Giraffe” della scuola dell’infanzia “L’isola felice” in occasione del capodanno cinese dell’anno del coniglio. “I lavori presentati – spiegano da Operarte – sono stati preparati dai bambini insieme alle insegnanti che hanno messo in mostra anche un esempio degli abiti tipici che i bambini di origine cinese indossano per questa festa. Più che una mostra vera e propria, una testimonianza dell’importanza di conservare le proprie radici, anche se lontani da quello che è il luogo in cui si è nati, e il desiderio di far conoscere a tutti usi e costumi della propria patria. Le vetrine dello spazio espositivo temporaneo dedicate al capodanno cinese ci offrono quindi uno spaccato della cultura cinese, una cultura secolare, complessa, densa di ispirazioni filosofiche. E per noi di Operarte è stato un piacere collaborare con le insegnanti per realizzare questa esposizione in uno dei luoghi più frequentati del nostro territorio”.