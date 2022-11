Il Cappell’Ajo Matto riapre con una veste nuova

SESTO FIORENTINO – Open day lunedì 14 novembre dalle 16.30 al nuovo spazio per bambini e genitori “Il Cappell’Ajo Matto” in via Leopardi al Neto. Il nuovo spazio gestito dalla cooperativa Di Vittorio avrà una Spazio Tenero per i bambini da zero a sei anni e uno Spazio Positivo per studiare insieme rivolto ai Bambi […]

SESTO FIORENTINO – Open day lunedì 14 novembre dalle 16.30 al nuovo spazio per bambini e genitori “Il Cappell’Ajo Matto” in via Leopardi al Neto. Il nuovo spazio gestito dalla cooperativa Di Vittorio avrà una Spazio Tenero per i bambini da zero a sei anni e uno Spazio Positivo per studiare insieme rivolto ai Bambi dai sei ai 13 anni. Durante l’open day i genitori potranno visitare la struttura e avranno come guide gli educatori della struttura.