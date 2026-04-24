Il cappello più bello per Corri la vita: sabato 25 aprile all’Ippodromo del Visarno la “Corsa dell’Arno”

Moda, creatività e solidarietà, tutto in un cappello. Domani, sabato 25 aprile, in occasione della 199° “Corsa dell’Arno”, la più antica gara di galoppo d’Italia, all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” si rinnova l’appuntamento con il concorso “Il cappello più bello per Corri la vita”, giunto all’undicesima edizione. Tra purosangue e cappelli d’autore, nel parco delle Cascine va in scena il Royal Ascot in puro stile fiorentino che unisce mondanità e beneficenza, celebrando il Made in Tuscany e sostenendo attraverso una raccolta fondi dedicata i progetti che Corri la vita Onlus realizza per supportare le donne colpite da tumore al seno che devono affrontare un percorso di guarigione, riabilitazione e sostegno psicologico. Il Concorso, nato nel 2015, in dieci edizioni (non si è tenuto nel 2021 a causa del Covid) ha contribuito con 45.000 euro.

L’evento, promosso dal Consorzio Il Cappello di Firenze e dall’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” trasformerà quindi, dalle 16.30, la terrazza dell’Ippodromo in una vera e propria passerella dove sfileranno i cappelli più fantasiosi, eleganti e originalità.I gareggianti si sfideranno con estro e fantasia per conquistare il podio nelle categorie eleganza, creatività e junior. È possibile partecipare al concorso indossando un proprio cappello realizzato artigianalmente, oppure acquistando un cappello presso il temporary shop allestito all’interno del Visarno. Nel primo caso, disponendo dunque già di un cappello, l’iscrizione al concorso avverrà a fronte di un contributo di 20 euro da effettuare in loco alle volontarie di Corri la vita presenti alla manifestazione. Nel secondo, invece, l’iscrizione al concorso è inclusa nel prezzo di acquisto del cappello. Il punto venditarimarrà aperto dalle 13.30 fino a fine serata: qui il pubblico troverà in vendita l’eccellenza artigianale toscana con le creazioni realizzate da Angiolo Frasconi, Memar, Grevi, Marzi, Rossomenta, Tesi, Inverni, R-Group, Reali, Raffaello Bettini, Gerardi, Mazzanti Piume e Bertini.

“Siamo profondamente orgogliosi di tagliare il traguardo dell’undicesima edizione proprio nell’anno in cui il Consorzio Il Cappello di Firenze – che raggruppa le più importanti aziende del settore in territorio toscano – compie 40 anni e felici di farlo nuovamente all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” dove si correrà la 199° edizione della “Corsa dell’Arno”, – dice Franco Frasconi, presidente del Consorzio Il Cappello di Firenze – il binomio tra l’Ippodromo del Visarno e il nostro Consorzio è ormai una tradizione consolidata che dimostra come l’eleganza possa farsi strumento concreto di aiuto. Quest’anno vogliamo che ogni cappello indossato sia non solo un accessorio di stile, ma un manifesto di speranza: l’intero incasso delle iscrizioni e della vendita dei cappelli interamente devoluto a Corri la vita a supporto dei progetti che la Onlus attiva per sostenere le donne colpite dal tumore al seno, a testimonianza di quanto il Consorzio abbia a cuore la propria comunità sotto ogni punto di vista. Invitiamo tutti i fiorentini e i visitatori a partecipare con estro, sapendo che dietro ogni piuma o intreccio di paglia c’è l’impegno corale di un distretto che ha a cuore il benessere delle donne e la prevenzione”.

“Siamo felici di rinnovare anche quest’anno l’appuntamento con il concorso “Il Cappello più bello” all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli”, – ha aggiunto Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri la vita – questa iniziativa, promossa dal Consorzio del Cappello di Firenze e dall’Ippodromo, continua a sostenere con dedizione, anno dopo anno, i progetti di Corri la vita. Un sentito ringraziamento va a Carlo Meli per la gentile ospitalità e la sua sempre generosa accoglienza. Ogni donna ha il diritto di sentirsi bella, forte e sostenuta: questa giornata, sintesi di sport, moda e bellezza, celebra proprio il coraggio e la rinascita”.