Il cardinale Betori: “Spazio Reale a disposizione fino a quando ci sarà necessità”. L’impegno senza sosta dei volontari

CAMPI BISENZIO – Pomeriggio dalle mille emozioni quello di ieri, sabato 4 novembre, per le persone colpite dall’alluvione dei giorni scorsi e ancora “ospiti” presso il Centro di accoglienza a Spazio Reale. A rendersi conto personalmente della situazione è arrivato l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, che si è intrattenuto con tante di loro, scambiando qualche parola e sincerandosi della situazione. Così come tanti sono stati i volontari della Fratellanza Popolare di San Donnino e della Misericordia di Campi Bisenzio che hanno voluto salutare l’arivescovo e farsi una fotografia insieme a testimonianza di un momento che comunque resterà nei ricordi di tutti. “Sappiamo bene quanta umanità ci sia a Firenze, lo abbiamo visto anche qui, dove si prendono tutti cura di noi e non ci fanno mancare niente”: Mustafà e Turad, 42 e 25 anni, rispettivamente zio e nipote, entrambi senegalesi, vivono a Campi da diversi anni e hanno descritto così il momento che stanno vivendo, seduti sulle brandine su cui dormono da due giorni. Una delle tante testimonianze raccolte durante la visita di Betori

“Il primo pensiero – ha detto – va alle vittime causate da questa calamità e poi alle tante persone che, anche nel territorio della nostra diocesi, sono state colpite gravemente dal nubifragio e dagli allagamenti, in particolare a Campi Bisenzio. Ci sono preoccupazione e sconforto fra la gente, ma non manca la solidarietà. A Spazio Reale, struttura della nostra diocesi, è stato allestito nell’auditorium un punto infermeria per il primo soccorso, gestito dagli operatori del 118 e accoglie persone sfollate, che non possono rientrare nelle case allagate e inagibili, tanti sono gli anziani, tutti vengono assistiti e confortati dai volontari della Fratellanza Popolare di San Donnino e delle Misericordie, oltre al personale della Fondazione Spazio Reale. Ci tengo a ribadire che i locali di Spazio Reale resteranno a disposizione del Comune di Campi Bisenzio e della Protezione Civile per tutte le esigenze della popolazione fino a quando ci sarà necessità. Questo è quanto si sta facendo nell’immediato e poi vedremo come attivarci nelle prossime ore anche tramite la Caritas per rispondere ai bisogni delle persone”.