Il cardinale Betori sulla Gkn: “Il Governo finora mi è sembrato un po’ “lontano” da questa vicenda”

FIRENZE, 21 NOV – Parole critiche con replica in consiglio comunale a Firenze, nella seduta convocata per discutere della ex Gkn, tra il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e il coordinatore della struttura per le crisi d’impresa del Mise Luca Annibaletti. “Faccio un appello al Governo, devo dire che finora mi è sembrato un […]

FIRENZE, 21 NOV – Parole critiche con replica in consiglio comunale a Firenze, nella seduta convocata per discutere della ex Gkn, tra il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e il coordinatore della struttura per le crisi d’impresa del Mise Luca Annibaletti. “Faccio un appello al Governo, devo dire che finora mi è sembrato un po’ lontano da questa vicenda – l’attacco di Betori -. Solo tutti insieme possiamo procedere, da questa vicenda si esce insieme, non da soli. Mi faccio portavoce di una frase che venne detta da Papa Francesco durante la pandemia e che vale per tutte le crisi: peggio delle crisi c’è solo il rischio di sprecarle, chiudendoci in noi stessi”. “La nostra presenza c’è stata, così come il nostro contributo – ha detto Annibaletti intervendo poi in aula -. L’attenzione del Ministero del lavoro e del Mise è massima, dispiace che sia stata data questa impressione di lontananza”. Annibaletti ha ricordato “le crisi” che in passato “sono state indirizzate verso la strada della risoluzione, dove c’è stata una forte collaborazione dell’azienda uscente e di quella subentrante. Il ministro Urso mi ha chiamato, ha detto che incontrerà a breve il sindaco Nardella e il presidente della Regione Giani per parlare di tutte le crisi della regione. E quanto prima visiterà lo stabilimento di Campi Bisenzio”.